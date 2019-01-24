أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة.. 3-0 لـ”الفريق الأحمر” (فيديو)

سجل حسين الشحات الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك مصر المقاصة، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الأسبوع 11، على ملعب برج العرب.

وسجل الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 4 من تمريرة بينية سريعة من رمضان صبحي ليضع الكرة داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم باقتدار.

ورفض الشحات الاحتفال بالهدف، خاصة أنه لعب للمقاصة لسنوات، وتألق في صفوف الفريق الفيومي.

وكان الشحات قد انضم للأهلي قادمًا من العين الإماراتي في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وله أربع مباريات مؤجلة، فيما يدخل المقاصة المباراة مُحتلًا المركز الثالث بـ 30 نقطة.

وفي الدقيقة 30 يسجل جونيور أجايي الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 77 سجل رمضان صبحي الثالث للأهلي.