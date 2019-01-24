الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة في بطولة الدوري الممتاز، حينما يلتقي في الخامسة من مساء اليوم، الخميس، مع مصر للمقاصة بإستاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، يدخل الأهلي مواجهة مصر للمقاصة وفي جعبته 27 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهما، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، جمعها من 18 مباراة، خاضها حتى الآن هذا الموسم. حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3، بينما تلقى 6 هزائم.

وتنقل قناتا أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلي والمقاصة، التي يتطلع خلالها الأهلي لاستكمال انتصاراته في بطولة الدوري التي كان آخرها الفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية، قبل أن يخوض مباراتي فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.