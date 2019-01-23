مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري ينتقل رسميًا إلى أُحد السعودي (صورة)

أعلن نادي أُحد السعودي، تعاقده مع مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر نادي أُحد بيانًا قال فيه إن الطرفين اتفقا على إعارة زكريا للفريق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

#أحد | أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا “وسط ” بنظام الإعارة الى نهاية الموسم . pic.twitter.com/K4RiqKbzvY — نادي أُحـد (@OHOD1936) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الاتفاق يقضي بحصول الأهلي على 150 ألف دولار، نظير انتقال مؤمن زكريا إلى أُحد لحين انتهاء الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع مؤمن زكريا لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة.

يذكر أن مؤمن زكريا غير مقيّد في قائمة الأهلي الأفريقية، وهو ما أدى إلى سهولة موافقة القلعة الحمراء على احترافه.