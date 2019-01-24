كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

تتجه الأنظار مساء الخميس، نحو ملعب بتروسبورت لمتابعة اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك وضيفه بيراميدز المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وشهدت الأيام الأخيرة أجواء مثيرة خاصة بهذه المواجهة، بدأها تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بإعلانه عن تدعيم فريقه بصفقات سوبر وضم بالفعل السوري عمر خربين ثم البيروفي كريستيان بينافينتي.

وتحدث آل الشيخ بأنه لن يرض سوى بالفوز على الزمالك بثلاثية على الأقل، ورد مسؤولو القلعة البيضاء بإعلان التحدي لمالك بيراميدز بأن الفريق سيفوز وسيحسم موقعة الخميس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة 21:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي.

وتذاع المباراة عبر قناة نايل سبورت وقناة أون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة وتلقى الفريق الأبيض هزيمة وحيدة أمام النجوم وتعادل مرتين مع بتروجيت وسموحة، وسجل الزمالك 36 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى وهدافه محمود عبد المنعم كهربا بالتساوي مع محمود علاء برصيد 9 أهداف وللفريق 3 مؤجلات أخرى بخلاف لقاء بيراميدز أمام الأهلي والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، وتلقى بيراميدز هزيمة وحيدة أمام الإسماعيلي ولكنه تعادل 8 مرات وحقق 10 انتصارات وسجل الفريق 34 هدفًا وهدافه البرازيلي ماركوس كينو برصيد 6 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

وتقابل الزمالك ضد بيراميدز بمسماه القديم “الأسيوطي سبورت” 4 مرات فاز بها الفريق الأبيض جميعًا في موسمي 2014 – 2015 و2017-2018.

غيابات الزمالك وحلول جروس

يخوض الزمالك المباراة بدافع مهم وهو حصد الفوز لإبعاد بيراميدز عن المنافسة بعض الشيء وتعزيز صدارة ترتيب الدوري ولكن الغيابات المؤثرة عن صفوف الفريق الأبيض، خاصة حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش وصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما للإيقاف ومحمود حمدي الونش للإصابة تبدو عائقًا أمام المدرب السويسري كريستيان جروس المطالب بتنفيذ أفكاره التكتيكية للخروج من هذه المواجهة بنتيجة إيجابية.

يخوض جروس المباراة بطريقته المعهودة 4-2-3-1 حيث يحمي العرين عماد السيد وأمامه رباعي الدفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء والتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن وعبد الله جمعة الظهير الأيسر، ويعتمد المدرب السويسري على انطلاقات النقاز وجمعة بشكل مستمر هجوميًا.

يعول جروس على قدرات طارق حامد الدفاعية ومجهوده الوفير في خط الوسط، وربما يكون للتونسي فرجاني ساسي دور مختلف بالقيام بمهمة صانع الألعاب في مركز 10 ويشارك محمود عبد العزيز كارتكاز آخر، وربما يشارك أساسيًا في مركزه المعهود بجوار طارق حامد ويحل المغربي حميد أحداد كمهاجم متأخر لتعويض أوباما.

يلعب جروس بسرعات محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن على الأطراف بجانب المهاجم عمر السعيد ويبدو المغربي خالد بوطيب حلًا متاحًا على مقاعد البدلاء.

صفقات بيراميدز وأفكار حسام حسن

يتسلح فريق بيراميدز بالصفقتين المميزتين للنادي بضم السوري عمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي وطموح النادي من أجل تحقيق الفوز على الزمالك.

ويعتمد بيراميدز على حارس مرماه المهدي سليمان في ظل الشكوك التي تحيط بمشاركة أحمد الشناوي، بينما يقود علي جبر دفاع بيراميدز وبجوار عبد الله بكري ورجب بكار وأحمد أيمن منصور كظهير أيسر.

ويعول حسام حسن المدير الفني على لاعب الارتكاز نبيل عماد دونجا وبجواره عبد الله السعيد كصانع لعب، والبوركيني إريك تراوري بينما سيكون مثلث الرعب متمثلًا في السوري عمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي والبرازيلي ماركوس كينو في الهجوم.