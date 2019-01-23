تركي آل الشيخ ينتقد جروس قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.. ويؤكد: الأهلي يحتاج مجلس إدارة‎

انتقد المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز؛ ئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي، الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة كريستيان غروس.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك فريق كامل وعندي تحفظات على المدير الفني لديهم”.

وأوضح: “كان ممكن يقدر يستغل الإمكانيات التي لديه بشكل أفضل”.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز غدًا.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ومصر للمقاصة الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة والأهلي الرابع وله 27 نقطة من 14 مباراة.

وشدد آل الشيخ على أنه في حالة هزيمة بيراميدز أمام الزمالك “سيكون الحساب عسيرًا على اللاعبين، والجهاز الفني”، مستطردًا: “أريد نتيجة مرضية بالنسبة لي أمام الزمالك”.

وعن سبب هذا التهديد قال: “بيراميدز أفضل اللاعبين المحترفين وكتيبة من النجوم، نحن أفضل منظومة في الدوري المصري، عندنا محترفين ودكاترة أجانب، ولا مجال للخسارة”.

وتابع: “الزمالك سيكون بوابتنا للعودة للمنافسة على الدوري، لن نكون خصمًا سهلًا، الدوري يا لينا يا عن طريقنا”، مجددًا مداعبة لمرتضى منصور رئيس الزمالك: “أخ عزيز وأحبه على المستوى الشخصي، وستبدأ سلسلة هزائم الزمالك من غد”.

وعن تدعيمات نادي بيراميدز قال: “هناك صفقة محلية ننجز فيها، ولو الوقت كان يسمح كنا سنتعاقد مع لاعبين أفضل من ابراهيموفيتش وناني”.

لا مجال للصلح مع مجلس الأهلي

وبالانتقال للحديث عن علاقته مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قال: “أنا محب للنادي الأهلي وجمهوره، والأهلاوي المحترم لا يرضى باللي حصل”.

وأضاف: “أتمنى من مجلس الأهلي أنهم يقبلوا استقالتي من الرئاسة الفخرية، الموضوع حتى الآن معلق”.

ونشبت مشادات بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بسبب عدم إظهار الدعم المالي الذي قام به الأول للفريق الأحمر.

وتابع: “لم ولن يحصل تواصل بيني وبين الأهلي، لم أعرض لاعبين كهدية لهم سواء كينو وأفشة، العلاقة منتهية تمامًا قد يكون علاقة في المستقبل في وجود إدارة جديدة للأهلي”.

واختتم: “الأهلي محتاج صفقة واحدة فقط، يحتاج مجلس إدارة”.