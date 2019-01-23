موعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الخميس على ملعب برج العرب.

وضمت قائمة الفريق كلًا من:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وإسلام محارب وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير واحمد علاء وكريم نيدفيد وعمرو السولية ورمضان صبحي وحمدي فتحي ومحمد شريف واحمد حمودي وميدو جابر وحسين الشحات وناصر ماهر وحونيور اجايي وصالح جمعة ومحمد هاني.

ويخوض الأهلي والزمالك قطبا كرة القدم المصرية اختبارين في غاية القوة يوم الخميس بالدوري الممتاز أمام مصر للمقاصة وبيراميدز على الترتيب في مباراتين مؤجلتين.

ويسعى الأهلي حامل اللقب لمواصلة التحسن وتضييق الفارق الكبير مع غريمه الزمالك الذي سيلتقي مع بيراميدز الساعي لتقاسم الصدارة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ومصر للمقاصة الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة والأهلي الرابع وله 27 نقطة من 14 مباراة.

ووصف محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي مواجهة المقاصة بأنها “مهمة للغاية”.

وأضاف لموقع النادي على الإنترنت “الأهلي أغلق ملف البطولة الأفريقية قبل العودة من الجزائر وأصبح التركيز منصبًا على مباريات الدوري العام خاصة أن الفريق يخوض تحديًا قويًا لاستعادة مكانته في جدول المسابقة”.

وتابع أن “مشوار الدوري ما زال طويلًا ولدينا الحافز القوي من أجل الدفاع عن اللقب المحلي ونحن متفائلون بالمرحلة المقبلة.. الأهلي قادر على حصد البطولات خلال الموسم الحالي سواء بطولة أفريقيا أو الدوري العام”.

موعد مباراة الأهلي ومصر والمقاصة والقنوات الناقلة..

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر والمقاصة غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.