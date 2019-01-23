التمرد يضرب النادي الأهلي المصري.. ولاسارتي يطلب تدخل الخطيب والتعاقد مع طبيب نفسي

يواجه مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حالة من التمرد من بعض لاعبي الفريق، خلال الفترة الحالية، بسبب الغضب من الجلوس على دكة البدلاء، أو عدم القيد في القائمة الأفريقية، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار داخل القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “لاسارتي أبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بغضبه من تصرفات بعض لاعبي الفريق في الفترة الحالية، خاصة بعد قرار الجهاز الفني برفضهم في القائمة الأفريقية مثل مؤمن زكريا ومحمود وحيد وأحمد الشيخ أو من لا يشاركون في التشكيل الأساسي مثل شريف إكرامي وميدو جابر ومحمد شريف”.

وأضاف المصدر: “هناك حالة كبيرة من التمرد بدأت تضرب صفوف الأهلي، وهو الأمر الذي يخشاه مارتن لاسارتي، خاصة أن الفريق مقبل على فترة حاسمة في بطولة الدوري، ودور المجموعات في بطولة أفريقيا، حيث طلب أحمد الشيخ الرحيل في حالة عدم قيده أفريقيًا وأبلغ الجهاز الفني بهذا الأمر، فيما يرفض ميدو جابر الجلوس على دكة البدلاء أو حتى الرحيل عن الأهلي كإعارة ويطلب أن ينتقل للنادي الذي يختاره، وأن يكون انتقالًا مجانيًا.

وتابع المصدر: “محمود وحيد القادم من صفوف المقاصة، طلب قيده في القائمة الأفريقية، ورفض محاولات الجهاز الفني بإقناعه بالمشاركة في الدوري المحلي وكأس مصر، وأكد أنه جاء للأهلي ليشارك كأساسي وليس ليكون أسير دكة البدلاء، فيما رفض مؤمن زكريا الاستمرار في الفريق بعد رفض قيده أفريقيًا، وأعلن التمرد على الجهاز الفني، وأكد أنه يتعرض لظلم كبير وندم على تجديد تعاقده، فيما طلب محمد شريف تفسيرًا لعدم مشاركته مع الفريق أساسيًا، رغم أنه يقدم مستوى أفضل من حسين الشحات”.

وأردف المصدر: “شريف إكرامي، يشعر بغضب كبير لعودته لدكة البدلاء لصالح محمد الشناوي بعد عودة الأخير من الإصابة، خاصة أنه قدم مستوى جيدًا في الفترة التي شارك كأساسي مؤخرًا، كما أن الشناوي يقدم مستوى سيئًا مع الفريق ويتعرض لانتقادات مع الجماهير”.

واختتم: “لاسارتي أكد لمدير الكرة بالأهلي، أن الأجواء داخل الفريق لا تساعد على النجاح، ولا بد من تدخل الإدارة حتى لا ينفرط عقد الفريق، وطلب التعاقد مع طبيب نفسي لعقد جلسات مع نجوم الفريق”.