مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. جمهور النادي الأهلي يشجع من؟ (فيديو)

رصدت كاميرا شبكة “إرم نيوز” موقف جمهور النادي الأهلي المصري، من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأي من الفريقين سيوجهون إليه الدعم للفوز بالمباراة؟.

اتفقت غالبية الجمهور على تشجيع فريق بيراميدز، وتعددت أسبابهم بين الرغبة في تعطيل الزمالك المتصدر للترتيب، ودعم النادي المنافس حديثًا على لقب الدوري؛ من أجل لاعب الأحمر السابق عبدالله السعيد.

فيما عبّر قليلون عن دعمهم للزمالك، بسبب موقفهم الغاضب من حسام البدري، رئيس بيراميدز الذي كان مديرًا فنيًا للأهلي في الموسم الماضي.



وكان حسام البدري قد وجّه رسالة لجمهور الأهلي في وقت سابق، طلب خلالها دعمهم لبيراميدز وتشجيعه في مواجهة الزمالك المقبلة.

كما دخل تركي آل الشيخ مالك بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية في جدال إلكتروني مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في القلعة البيضاء، عندما أكد على أن بيراميدز سيفوز بثلاثية، بينما رد عليه الأخير بأنه ينتظر المواجهة وسيكون الرد في الملعب، ودشن هاشتاغ “هلا_بالخميس”، للتعبير عن ثقته في فوز أبناء ميت عقبة باللقاء.