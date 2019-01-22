من هو كريستيان بينافينتي مفاجأة بيراميدز لمواجهة الزمالك؟

أعلن نادي بيراميدز المصري عن سابع صفقاته الشتوية لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب البيروفي الدولي كريستيان بينافينتي، قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي.

وانتظرت جماهير الكرة المصرية طويلًا الإعلان عن هذه الصفقة التي وصفها تركي آل الشيخ مالك النادي، ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بالمفاجأة قبل لقاء الزمالك مساء الخميس المقبل في الدوري المصري.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة باللاعب كريستيان بينافينتي ، فإلى السطور التالية:

بداية لامعة

يُعد كريستيان بينافيتي صاحب الـ24 عامًا إحدى المواهب الواعدة في نادي ريال مدريد الإسباني على مستوى قطاع الناشئين بعد أن انضم إليه منذ الصغر وعمره 8 أعوام فقط.

ووُلد بينافينتي لأسرة بيروفية في إحدى الضواحي شمال العاصمة الإسبانية مدريد ، وظل يتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده إلى فريق كاسيا رديف ريال مدريد في يوليو 2013، وخاض مباريات بموسم 2013 – 2014، وتوقع الكثيرون أن يلمع نجم اللاعب البيروفي.

تحول مفاجئ

حدث تحول مفاجئ في مشوار بينافينتي بالانتقال الحر إلى نادي ميلتون دونز الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في إنجلترا، وقضى هناك موسمين لم يلعب خلالها الكثير.

وكانت هذه الخطوة مفاجئة بالنسبة للكثيرين، خاصة مع التوقعات باستمرار بينافينتي في ريال مدريد مع انضمامه لمنتخبات بيرو لدرجة ضمه للمنتخب الأول وهو فريق الرديف بالريال.

موسم جيد

انضم بينافينتي إلى شارلروا البلجيكي في يناير 2016 بعد ستة شهور فقط مع فريق ميلتون، ولعب هناك 74 مباراة مع الفريق البلجيكي، وأظهر إمكانيات مميزة في مراكز صانع الألعاب والمهاجم والجناح.

وفي الموسم الحالي قدَّم بينافينتي “24 عامًا” أداءً جيدًا، وسجل 9 أهداف، وصنع 3 أهداف في الدوري البلجيكي، وظهر بصورة طيبة.

وترجّح المصادر أن تكلف الصفقة بيراميدز أكثر من 7 ملايين يورو، خاصة أن القيمة التسويقية للاعب تصل إلى 6.5 مليون يورو.

جوكر هجومي

يجيد بينافينتي اللعب في المراكز الهجومية، سواء كصانع لعب محوري، أو كجناح، أو رأس حربة، أو كمهاجم صريح.

ويملك بينافينتي مسيرة جيدة مع منتخبي بيرو، وشارك في 18 مباراة، وسجل هدفين.

ويعد بينافينتي سابع الصفقات الشتوية لنادي بيراميدز بعد أن تعاقد الفريق مع الإكوادوري جون سيفوينتس، والفلسطيني حامد حمدان، والبوركيني إريك تراوري، وعمرو مرعي، والسوري عمر خربين، وعبد الله السعيد.