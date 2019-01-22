نادي بيراميدز يتعاقد مع البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب ريال مدريد السابق (شاهد أهدافه)

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يستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.