نادي بيراميدز يتعاقد مع البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب ريال مدريد السابق (شاهد أهدافه)

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن الصفقة المفاجأة التي وعد بضمها لصفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.
وكشف آل الشيخ، عن ضم كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو، لصفوف بيراميدز، ليصبح الصفقة السابعة في صفوف الفريق حتى الآن، خلال يناير الجاري.
وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم التوقيع مع اللاعب كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو”، بالإضافة إلى فيديو لمجموعة من أهداف اللاعب.
ولعب بينافينتي ضمن صفوف ناشئي ريال مدريد الإسباني تحت سن 17 و19 سنة.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.