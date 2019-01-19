موعد قرعة الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) سوف تجرى يوم الإثنين المقبل.

وقال كاف، في بيان رسمي، إن القرعة سوف تجرى بمقر الاتحاد الأفريقي بمدينة السادس من أكتوبر بمصر، الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت السعودية، بمشاركة 16 فريقًا، ونمقلها قناة “أون سبورت” المصرية عبر النايل سات.

وتأهل حتى الآن إلى مرحلة المجموعات كل من الزمالك والهلال السوداني وبترو أتليتكو الأنغولي وساليتاس البوركينابي.

ولا تزال 3 مباريات ضمن دور الـ32 مكرر جارية حتى الآن، وتستكمل باقي مباريات هذا الدور غدًا الأحد.