موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة اليوم في كأس الكونفيدرالية

يستضيف نادي الزمالك المصري منافسه اتحاد طنجة اليوم السبت، في إطار مباريات دور الـ32 (2)، بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الزمالك واتحاد طنجة على قناتي قناتي On Sport HD، والقناة الرياضة المغربية على القمر الصناعي “نايل سات”.

وتعادل الزمالك مع اتحاد طنجة سلبيًا في مباراة الذهاب في المغرب.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن قرعة دور المجموعات ستجرى يوم الإثنين المقبل.

ويتمنى اتحاد طنجة تجاوز عقبة الزمالك لحقيق التأهل لأول مرة في تاريخه، لدور المجموعات في مسابقة أفريقية.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن مجلس إدارة النادي حرص على الاجتماع باللاعبين، وطالب بضرورة التركيز من الجميع وبذل أقصى مجهود، موضحًا ثقته بهم وبالجهاز الفني، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، في مواصلة الانتصارات.