حسام البدري يوجّه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك وبيراميدز (فيديو)

وجّه حسام البدري، رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، رسالة عبر الحساب الرسمي لناديه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل لقاء بيراميدز ضد الزمالك في الدوري المصري، يوم الخميس المقبل.

وقال البدري في مقطع فيديو، إن مباراة الزمالك ستكون مهمة وصعبة، مؤكدًا أنه ينتظر دعم جماهير النادي الأهلي في هذه المواجهة المرتقبة.

وجاءت رسالة البدري استغلالًا للمنافسة والصراع التاريخي بين الأهلي والزمالك على مدار السنوات الطويلة في الكرة المصرية، إلا أن ردود فعل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساخرة من حديثه.

إلى جماهير الأهلي.. لديكم رسالة هامة هنا ???? pic.twitter.com/YEpM1dDrDo — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 19, 2019

وتوترت العلاقة بين البدري وجماهير الأهلي بسبب رحيله إلى نادي أهلي طرابلس الليبي في العام 2013، ثم تولّيه رئاسة نادي بيراميدز في الموسم الحالي.

وحقق بيراميدز أول انتصار في الدوري المصري منذ فوزه 2-1 على الأهلي مطلع الشهر الحالي، ليحوّل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه طلائع الجيش اليوم السبت.

وتعادل بيراميدز 3-3 مع المصري البورسعيدي، ثم 1-1 مع الإنتاج الحربي قبل انتصار اليوم الذي رفع رصيده إلى 38 نقطة من 19 مباراة في المركز الثاني متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 16 مباراة.