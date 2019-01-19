ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على طلائع الجيش (صورة)

حقق بيراميدز أول انتصار في الدوري المصري الممتاز منذ فوزه 2-1 على الأهلي، مطلع الشهر الحالي، ليحول تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه طلائع الجيش، اليوم السبت.

وتعادل بيراميدز 3-3 مع المصري البورسعيدي ثم 1-1 مع الإنتاج الحربي، قبل انتصار اليوم الذي رفع رصيده إلى 38 نقطة من 19 مباراة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 16 مباراة.

وظل رصيد طلائع الجيش 24 نقطة من 19 مباراة في المركز السابع.

* تعادل المقاولون والنجوم

وفي مباراة أخرى، اليوم، تعادل المقاولون العرب 2-2 مع ضيفه النجوم في مباراة مثيرة.

ورفع المقاولون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة، بينما بات رصيد النجوم 21 نقطة في المركز العاشر من 20 مباراة.

ومنح أحمد علي التقدم للمقاولون بعد أربع دقائق من البداية، عندما تابع تسديدة زميله طاهر محمد وحولها برأسه في الشباك من الوضع طائرًا.

ومع منتصف الشوط الأول، ارتكب محمود أبو السعود حارس المقاولون خطأ فادحًا بالخروج من مرماه للإمساك بتمريرة عرضية من أحمد أيمن، ليفشل في ذلك وتصل الكرة إلى أحمد شرويدة الذي حولها برأسه قوية في المرمى الخالي من حارسه.

وتمكن أحمد جمال من تسجيل الهدف الثاني للنجوم قبل ثلاث دقائق من النهاية، بعد أن استغل كرة ارتدت من يد حارس المقاولون ليعيدها في الشباك برأسه.

ورد البديل إسلام فؤاد بتسجيل هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، فور نزوله بضربة رأس رائعة على يسار حارس النجوم.

وأحرز المقاولون هدفًا في الدقيقة 66 أثار جدلًا واسعًا، واستغرق الأمر ثماني دقائق اعترض خلالها لاعبو النجوم بعد احتساب الهدف، ثم التراجع في القرار، حتى توصل الحكم إلى القرار النهائي بإلغاء الهدف؛ بداعي أن علي صاحب الهدف لمس الكرة بيده ورأسه قبل أن تسكن الكرة شباك النجوم.