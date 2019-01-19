أهداف مباراة الزمالك واتحاد طنجة.. 2-1 لـ”الفريق الأبيض” (فيديو)

سجل إبراهيم حسن الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره اتحاد طنجة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في إياب دور الـ32 مُكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على ستاد برج العرب.

جاء الهدف في الدقيقة 45، بعد انطلاقة رائعة من كهربا من جهة اليسار ومجموعة من المراوغات ووصول لمنطقة جزاء طنجة جهة اليسار، ثم إرسال عرضية داخل منطقة جزاء طنجة وصلت إلى إبراهيم حسن الذي استلم الكرة وقام بعدلها على قدمه اليسرى، ثم صوب في الزاوية الضيقة اليسرى لهاشم المجهد، الذي حاول صدها لكنها ارتطمت بيديه وسكنت الشباك.

هدف ابراهيم حسن في مرمى اتحاد طنجة pic.twitter.com/vcR5CHIYlw — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 19, 2019

في الدقيقة 50 يسجل نعمان أعراب هدف التعادل لاتحاد طنجة المغربي من تسديدة قوية.

في الدقيقة 55 يضع عمر السعيد الزمالك في المقدمة مرة أخرى بهدف رائع.

الزمالك تعادل سلبيًا مع نظيره اتحاد طنجة، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على ستاد ابن بطوطة، بمدينة طنجة المغربية، وهي النتيجة التي قد تُقلق الجماهير خوفًا من حدوث أي مفاجأة من الفريق الضيف تُعطل من سير المباراة، خاصة أن التعادل الإيجابي يؤهل الفريق المغربي على حساب الزمالك.