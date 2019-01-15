رسميًا.. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحظر ظهور مرتضى منصور شهرين

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين، باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب المصري.

وأضاف المجلس في قراره ـ الذي نشر على موقعه الرسمي ـ أن حظر رئيس الزمالك جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017، بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

كان النادي الأهلي قد تقدم بعدة شكاوى ضد منصور، من بينها شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وهاجم مرتضى منصور، خلال مداخلة تلفزيونية، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، غير مرة خلال الأيام الأخيرة.

وعاد مرتضى منصور للظهور التلفزيوني مطلع العام الجاري، بعد إيقاف لعدة أشهر.