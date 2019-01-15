الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا في كأس آسيا

بات أحمد الصالح مرشحًا بقوة لارتداء شارة قيادة سوريا في مواجهة حاسمة أمام أستراليا في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء وأكد المدافع المخضرم أنه يحلم بتحويل “دموع المشجعين إلى فرحة” بالتأهل إلى دور الستة عشر.

وحصدت سوريا نقطة واحدة من أول جولتين بعد التعادل دون أهداف مع فلسطين والخسارة 2-صفر أمام الأردن لتقرر إقالة المدرب بيرند شتانجه وتعيين فجر إبراهيم.

وأعلن المدرب الجديد أن عمر السومة تنازل عن شارة القيادة ولم يكشف القائد الجديد، بينما أكدت تقارير محلية أن الصالح سيرتديها أمام أستراليا.

وقال الصالح للصحفيين أمس الاثنين “مباراة نكون أو لا نكون، وسنلعب بالروح ذاتها التي عوّلنا عليها في التصفيات النهائية (لكأس العالم) بوجود مدرب خبير مثل المدرب فجر إبراهيم وكلنا كلاعبين كنّا نطالب بوجوده معنا.

“سنظهر بشكل مختلف وهمّنا واهتمامنا تحقيق الفوز والتأهل وقبل ذلك إسعاد الشعب السوري والدموع التي نزلت أمام الأردن تصبح فرحة في كل سوريا”.

وكافحت سوريا أمام أستراليا في مباراتي ذهاب وإياب بملحق تصفيات كأس العالم الأخيرة لكن حدث تراجع كبير بعد الإخفاق في بلوغ النهائيات التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وقال الصالح “في 2017 في مباراتي الذهاب والإياب لم أكن موجودًا للأسف بسبب الإصابة، لكن شاهدنا منتخب أستراليا في تصفيات كأس العالم والنهائيات وهو يختلف عن الحالي.

“المنتخب الحالي نحترمه ومرشح لنيل اللقب لكن هناك الكثير من الأسماء التي تغيرت. قادرون إن شاء الله على الفوز.

“من استطاع التسجيل في أرض أستراليا (في تصفيات كأس العالم) قادر على التقدم في النتيجة والحفاظ عليها حتى النهاية”.

وستضمن سوريا الظهور في دور الستة عشر في حال الفوز على حاملة اللقب، لكن أي نتيجة أخرى ربما تصعد بالفريق ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين إلى دور الستة عشر إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالبطولة القارية.

موعد مباراة سوريا وأستراليا والقنوات الناقلة..

تقام المباراة في الساعة الـ 15:30 عصر اليوم بتوقيت القاهرة ودمشق على ملعب “خليفة بن زايد” بنادي العين بإدارة الحكم المكسيكي سيزار بالازويلوس.