النادي الأهلي المصري يشكو مرتضى منصور رئيس الزمالك لـ 6 جهات رسمية (صور)

تقدم النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يشكو فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الإعلام في حق النادي وقياداته وجماهيره.

وجاء في المذكرة أن النادي الأهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الآداب العامة والسلوك الرياضي، وخوضه في الأعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهامات كاذبة للأهلي وقياداته -على عكس الحقيقة- التي يستند فيها الأهلي لمستنداته التي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالاطلاع عليها في أي وقت.

???? الأهلي يطلب من رئيس مجلس النواب مثول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق “بالقانون” pic.twitter.com/wuM9sVrb7o — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

وجاء أيضًا في شكوى الأهلي لرئيس الوزراء أن رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقًا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر لكافة الجهات المسؤولة في الدولة؛ لأن اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الأهلي وتستفز جماهيره، بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي.

وحذر النادي الأهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص؛ جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه اتهامات كاذبة دون سند أو دليل.

???? الأهلي يطلب من المجلس الأعلي للإعلام حجب الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك بسبب تجاوزاته pic.twitter.com/rT0woruFSw — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

وناشد النادي الأهلي رئيس الوزراء بالتدخل لتنفيذ القانون، ومثول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام، الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وتقدم النادي أيضًا بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس نادي الزمالك، ليخضع أمام جهات التحقيق بعد التجاوزات الفجة في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام.

???? الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة القيم باللجنة الأوليمبية المصرية pic.twitter.com/88r3jYWQNh — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

وجاء في المذكرة أن الأهلي سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تجاوزات سابقة لرئيس الزمالك، ولم يتم البت فيها بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها.

وجاء في مذكرة النادي الأهلي لرئيس مجلس النواب، أن تجاوزات رئيس الزمالك خلقت حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي، وأن النادي ترفع كثيرًا في السابق عن تطاوله، لكن الأمر هذه المرة تخطى كل قواعد الأداب العامة، لاسيما أن الأهلي وجماهيره يفخران بالنشأة الوطنية للنادي، في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الزمالك على تشويه كل شيء دون سند أو دليل، وطالب النادي الأهلي رئيس مجلس النواب بأن يخضع رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق بالقانون.

???? الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة الأخلاق باتحاد الكرة pic.twitter.com/sz5RNlWCyV — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

وأرسل النادي أيضًا مذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيها محاسبة رئيس نادي الزمالك بالقانون، في ظل التجاوزات التي يرتكبها في حق النادي الأهلي وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام المختلفة، مرات عديدة دون أن يحاسبه أحد، بجانب المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأُرفقت مع الذكرة مجموعة من “السيديهات”، التي تحمل تطاول رئيس الزمالك وأكاذيبه الأخيرة في حق الأهلي، والاتهامات الباطلة التي وجهها عبر وسائل الإعلام.

???? الأهلي يطالب وزير الرياضة بمحاسبة رئيس الزمالك pic.twitter.com/5FOMMUHFXn — Al Ahly SC (@AlAhly) January 15, 2019

وطالب النادي الأهلي في شكواه باتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاكه للأخلاق الرياضية وخروجه عن السلوك الرياضي، ما يترتب عليه إثارة الفتن بين جماهير الأندية.

وطالب النادي الأهلي في مذكرة رسمية إلى المستشار محمدي قنصوه رئيس اللجنة القضائية للقيم والتحقيق في اللجنة الأولمبية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية، بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك، بعد اتهاماته الكاذبة للأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام.

وطالب النادي الأهلي في مذكرة لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحجب الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك وقناته على اليوتيوب، ومحاسبته بالقانون بعدما استغل الصفحة المشار إليها وقناة اليوتيوب، في بث فيديوهات إساءة للنادي الأهلي ومسئوليه وجماهيره، وتوجيه الاتهامات الكاذبة والتشهير بالعائلات والخوض في الأعراض.