حقيقة توقيع عمرو وردة لبيراميدز.. وكوكا يحسم الجدل حول الانتقال للنادي الأهلي المصري‎

كشف والد اللاعب عمرو وردة ، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، المحترف في صفوف فريق باوك اليونانى، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انتقال نجله لنادي بيراميدز في يناير الجاري.

وقال مدحت وردة في تصريحات تلفزيونية “لن يعود عمرو وردة للدوري المصري في الوقت الحالي ، سواء للانتقال لصفوف الأهلي أو نادي بيراميدز ، وكل ماتردد في هذا الإطار غير صحيح بالمرة”.

وأَضاف وردة “عمرو تلقى عرضًا من النادي الأهلي للانتقال في يناير الجاري ، ورفض اللاعب العودة حاليًا ، بسبب تمسكه بالاحتراف، ولم يدخل نادي بيراميدز من قريب أو بعيد في مفاوضات مع اللاعب” .

وأردف وردة “عمرو لديه 3 عروض للاحتراف في الدوري التركي من أندية بشكتاش، غلطة سراى، فنربخشة، وناد آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز لن أكشف عن اسمه حاليا”.

على جانب آخر أوضح أحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني والمعارإليه من صفوف سبورتنج براغا البرتغالي ، حقيقة الأنباء التي ترددت عن الدخول في مفاوضات مع الأهلي ، للعودة للقلعة الحمراء ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية “لم يحدث أي تواصل بيني وبين النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، ولم أتلق أي عروض رسمية أو شفهية للعودة للقلعة الحمراء أو الدوري المصري”.

وأضاف كوكا ” أنا حاليًا معار من سبورتنغ براجا البرتغالي إلى أولمبياكوس اليوناني وإذا حدثت اتصالات فستكون مع النادي البرتغالي ، الأهلي بيتي ولا أنسى دخولي بوابة النادي منذ أن كان عمري 6 سنوات ، وإذا قررت العودة لمصر ستكون عبر بوابة الفريق الأحمر”.

إلى ذلك، أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أن صفقات المارد الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية كلفت خزينة النادي ما يقرب من 200 مليون جنيه.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية :”صفقة حسين الشحات كانت الأغلى، أقل قليلا من 90 مليون جنيه، بينما اشترى النادي حمدي فتحي من إنبي مقابل 25 مليون جنيه”.

وأضاف القيعي “إجمالي ما صرفه الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 200 مليون جنيه تقريبًا ، لا يحق لأحد أن يتدخل فيما لا يعنيه، نحن أحرار فيما نصرف”.

وضم الأهلي كلاً من رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.