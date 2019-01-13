النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع حمدي فتحي لاعب إنبي لـ4 سنوات ونصف (صورة)

أعلن النادي الأهلي المصري حصوله على توقيع حمدي فتحي لاعب وسط نادي إنبي، لينضم إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن حمدي فتحي وقَّع على عقود انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، لمدة 4 سنوات ونصف السَّنة.

وأنهى النادي الأهلي المصري الاتفاق مع نادي إنبي على ضم اللاعب المصري حمدي فتحي، متوسط ميدان الفريق البترولي، صباح اليوم الأحد، ضمن سلسلة صفقات دعم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق أن دعم الأهلي خط وسطه باللاعب محمد محمود، غير أن الأخير أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

ويجيد حمدي فتحي اللعب في مركز خط الوسط المدافع.