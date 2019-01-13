النادي الأهلي المصري ينهي صفقة حمدي فتحي لاعب إنبي

أنهى النادي الأهلي المصري الاتفاق مع نادي إنبي على ضم اللاعب المصري حمدي فتحي، متوسط ميدان الفريق البترولي ضمن سلسلة صفقات دعم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق ان دعم الأهلي خط وسطه باللاعب محمد محمود، غير أن الأخير أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

ويجيد حمدي فتحي في مركز خط الوسط المدافع.

وقاتل الأهلي واللاعب من أجل إقناع نادي إنبي بالموافقة على الصفقة.

واعترض علي ماهر مدرب إنبي على انتقال اللاعب للأهلي قبل أن يوافق بسبب ضغوط اللاعب والنادي الأهلي.

وبحسب مصادر “من المتوقع ان يعلن عن الصفقة بشكل رسمي قريبا”.