النادي الأهلي المصري يقيد أجايي وصالح جمعة أفريقيًّا.. ولاسارتي يرفض عمرو جمال

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، على قيد الثنائي صالح جمعة وجونيور أجايي، في القائمة الأفريقية للفريق، فيما سيتم قيد عمرو جمال في القائمة المحلية فقط.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “مارتن لاسارتي استقر على قيد جونيور أجايي، خاصة بعد رحيل ساليف كوليبالي، لتدعيم مركز رأس الحربة، الذي يعاني نقصًا بسبب إصابة مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن”.

وأضاف المصدر: “لاسارتي رفض قيد عمرو جمال أفريقيًّا، واكتفي بقيده محليًّا، خاصة أن اللاعب بعيد تمامًا عن المستوى الفني، الذي يجعل النادي يضحي بمكان في القائمة الأفريقية من أجله، خاصة أنه بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة”.

وتابع: “الجهاز الفني مجبر على قيد صالح في القائمة الأفريقية، بسبب عدم وجود بديل لناصر ماهر، في مركز صانع الألعاب، خاصة بعد إصابة محمد محمود، وعدم إجادة وليد سليمان في هذا المركز، حيث يفقد اللاعب جزءًا كبيرًا من مستواه الفني عندما يشارك فيه”.

وأردف المصدر: “سيتم اختيار ثنائي آخر للقيد أفريقيًّا، ويتم المفاضلة حاليًّا بين مؤمن زكريا ومحمود وحيد وأحمد الشيخ، على أن تتغير الأمور في حال استقدام حمدي فتحي، لاعب خط وسط إنبي، لتدعيم متوسط ميدان الأهلي، وتستمر المفاضلة بين زكريا والشيخ لحجز المقعد الأخير، في حال عدم حسم صفقة لاعب وسط إنبي”.

ومن جانب آخر، تعهد مارتن لاسارتي بإنهاء أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية والتي تسببت في حرمان الفريق من جهود ما يزيد على 10 لاعبين.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي مروان محسن وهشام محمد أحمد فتحي وصلاح محسن وأحمد الشيخ ومحمد نجيب وسعد سمير وجيرالدو وحسام عاشور وأكرم توفيق وباسم على ورامي ربيعة.

ومن جانب آخر، أعلن نادي سموحة، أنه تم حل أزمة المهاجم باسم مرسي، وأصبح لاعبًا في صفوف الفريق لنهاية الموسم، بعد حل المشكلة مع نادي الزمالك.

وكان الزمالك، طلب من باسم مرسي، فسخ تعاقده مع سموحة والعودة من جديد للقلعة البيضاء، ورد مقدم التعاقد، لكن الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات بين سموحة والزمالك ليتم تفعيل الإعارة.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في إطار العلاقات الودية المحترمة بين سموحة والزمالك، تم حل مشكلة انتقال باسم مرسي من الزمالك لسموحة إعارة لــ 6 أشهر”.