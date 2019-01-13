مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يكشف عن إيقافه مجددًا 4 أشهر من الظهور الإعلامي (فيديو)

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن صدور قرار بإيقافه مجددًا عن الظهور الإعلامي، لمدة 4 أشهر، من قبل الهيئة العامة للإعلام، وذلك بعد شكوى الأهلي ضده، مؤكدًا أن القرار سيصدر رسميًا، اليوم الأحد.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: “لجماهير الزمالك هناك من يريد قطع لساني لأني أدافع عنكم وقد تحدث معي أحمد سليم، أحد المسؤولين في المجلس الأعلى للإعلام، يبلغني بقرب إيقافي 4 أشهر وهذا الكلام لو حصل سيكون فضيحة في مصر كلها”.

وأضاف: “الخطاب الخاص بإيقافي لم يتم توقيعه من مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بعد، ولكن وصلني نصه وكان محتواه أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام وردًا على شكوى الأهلي للرياضة البدنية التي احتوت على أنني قمت بإهانات ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وتسيء للجماهير والأعراف والضوابط، مما ينتج عنه منع السيد مرتضى منصور في أي وسيلة إعلامية لمدة 4 أشهر”.

وتابع: “تمت موافقة المجلس الأعلى للإعلام بالتمرير حفاظًا على الأمن القومي والمادة الثانية منع بث برنامج ملعب الزمالك على قناة الحدث خلال الأربعة أشهر”.

وأتم: “ما يحدث يُظهر أن الأهلي على رأسه ريشة، وكأنه حرام على الزمالك أن يتنفس لمدة موسم، ويقترب من حصد الدوري”.

وجدد مرتضى انتقاداته لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، مطالبًا بـ”كشف السر” وراء تمويل صفقة حسين الشحات، على حد قوله.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في أكتوبر من العام الماضي منع ظهور مرتضى منصور، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.