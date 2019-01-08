النادي الأهلي المصري يقدم بلاغًا للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك (صورة)

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري تقديم بلاغ جديد ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي الأبيض ظهر أمس الإثنين.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا قال فيه: “قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك بالأمس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي”.

وأضاف المجلس الأحمر في بيانه: “اعتبرت إدارة النادي الأهلي تصريحات المذكور ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة وتغذي روح التعصب بين الجماهير، وتكدر الأمن والسلم العام وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانون العقوبات والرياضة.

وتؤكد إدارة النادي الأهلي (كبداية) تقدمها ببلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات، ليتخذ سيادته ما يراه مناسبًا قانونًا تجاه هذه الجرائم غير المسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف: “وانطلاقًا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي الأهلي عبر تاريخه الطويل، نؤكد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون وعبر القنوات الرسمية للدولة، ممثلة في مؤسساتها التي نثق بها كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية، مرحبين دائمًا بكل الجهات الرقابية التي يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية”.

وكان الأهلي قرر في أكتوبر الماضي مقاضاة كل من تجاوز في حقه، مكلفًا لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الزمالك، واتهمه النادي بالسب والقذف وتكدير الأمن والسلم خلال البلاغ المقدم للنائب العام.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، انتقد الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مثل حسين الشحات وياسر إبراهيم، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي الأحمر استعان بأموال خارجية من أجل تمويل تلك الصفقات.