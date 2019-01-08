النادي الأهلي يحقق فوزه الأول مع لاسارتي على حساب سموحة في الدوري المصري (فيديو)

استعاد الأهلي الانتصارات في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتغلبه 1-صفر على سموحة بفضل ركلة جزاء نفذها التونسي علي معلول في الشوط الأول، اليوم الثلاثاء.

واستفاد الأهلي من لمسة يد للمدافع أحمد صبحي، ليحصل على ركلة جزاء نفذها معلول بنجاح بعد مرور 20 دقيقة.

وعوض الأهلي خسارته 2-1 من بيراميدز في مباراته الماضية، ليحقق أول فوز تحت قيادة المدرب الجديد مارتن لاسارتي وصعد للمركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي يواجه المصري البورسعيدي في وقت لاحق اليوم.

وأكمل سموحة، الذي توقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن، اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محمود عزت في الدقيقة 71؛ لعرقلة رمضان صبحي قبل الانفراد بالحارس محمد أبو جبل.