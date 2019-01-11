القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتاكلوب في دوري أبطال أفريقيا‎

يفتتح النادي الأهلي المصري مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق أفضل بداية ممكنة بدور المجموعات؛ من أجل السير بخطى ثابتة للفوز باللقب الإفريقي، الذي عجز الأهلي عن الفوز به في آخر نسختين، حينما خسره المرة الأولى أمام الوداد المغربي ثم خسره مرة أخرى أمام الترجي التونسي في المباراة النهائية .
ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي تضم إلى جانبه كلًا من فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث صعد الأهلي لدور المجموعات عقب تخطي عقبة جيما الإثيوبي 2-1 بمجموع المباراتين.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتاكلوب
سيتم بث المباراة على قناة (bein sports HD1) بتعليق التونسي عصام الشوالي.