كشف العديد من المشاهدين المصريين عن عودة بث قنوات beIN Sports في مصر، اليوم الأربعاء، بعد انقطاع دام 24 ساعة؛ بسبب خلافات بين الشركة القطرية والشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE.

وكانت شبكة beIN الإعلامية أعلنت إيقاف خدماتها في مصر بداية من أمس، الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانًا رسميًا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله “عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بداية من أمس”.

عودة بث قناة بي إن سبورت في مصر — Hossam Samy (@HossamSamy) January 9, 2019

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة؛ بسبب “رفض CNE شروط الصفقة، ومن هنا لم يتم توقيع العقود”.

كما أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بيانًا رسميًا للرد على إيقاف بث قنوات بي إن سبورتس في مصر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن “بث القنوات المشفرة متوقف حاليًا من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة beIN الإعلامية)”.

عاجل عودة بث قنوات بى ان فى مصر pic.twitter.com/FoC6NjsO7t — Ahmed Elborei #بيت_البريميرليج (@atoldo13) January 9, 2019

وأضافت: “جارٍ العمل على حل المشكلة في أقرب وقت”.

وأوضحت CNE: “في حالة عدم حل المشكلة سيتم رد باقي قيمة الاشتراك” لمشتركي قنوات beIN في مصر.

من جانبها، أصدرت شركة CNE بيانًا قالت فيه: إن البث عاد للعمل ظهر اليوم بصورة طبيعية من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة بي إن الإعلامية).