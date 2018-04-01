مصر.. CNE تعلن أسعار اشتراكات beIN sports لمشاهدة كأس العالم

أعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE البدء بالاشتراك في باقة كأس العالم ٢٠١٨، وفقًا للأسعار الواردة من مجموعة beIN الإعلامية.

وينطلق كأس العالم 2018 في روسيا منتصف شهر يونيو المقبل.

ووفقًا لبيان مجموعة CNE سعر باقة كأس العالم للمشتركين السارية اشتراكاتهم 1620 جنيهًا مصريًا “91” دولارًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة و قدرها 14%.

وسعر باقة حدث كأس العالم لمن يرغب في مشاهدة الباقة منفردة بمبلغ 1800 جنيه مصري “114” دولارًا غير شامل ضريبة القيمة المضافة و قدرها 14%.

وأثار إعلان الأسعار الجديدة لمشاهدة كأس العالم غضبًا لدى المشاهدين الذين انتظروا الحدث المهم.

وعلق محمد زيادة ساخرًا “العرض ده بتذاكر الطيران والإقامة في روسيا ولا من غير اقامة؟”.

وعلق أحمد المرسي “يعني ادفع 2700 ف السنه وكمان تقريبا 1800 عشان كاس العالم؟ ايه الاستغلال ده . اذا كان الشركه الام بتديها ببلاش . ليه كده؟”.

وأعلنت beIN sports أنها ستنقل الحدث للمشتركين الحاليين مجانًا في بعض الدول، ليس من بينها مصر.

وقال التلفزيون المصري إنه سينقل مباريات كأس العالم مجانًا على تردداته الأرضية.

وقالت قناة مكان الإسرائيلية إنها ستبث المونديال بشكل مجاني ومفتوح باللغة العربية للمشاهدين في مصر والأردن وبعض الدول المجاورة لها.