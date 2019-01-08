المصري البورسعيدي يفرض تعادلًا مثيرًا مع بيراميدز في اللحظات الأخيرة بالدوري المصري (فيديو)

أهدر بيراميدز تقدمه 3-1 بعدما سجل المصري البورسعيدي هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 3-3 بعد نهاية مثيرة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتعرض حسام حسن مدرب بيراميدز، المنتشي بالفوز 2-1 على الأهلي حامل اللقب في المباراة السابقة، لصدمة في الدقائق الأخيرة أمام فريقه السابق بعد أن سجل أحمد جمعة من ركلة جزاء ليقلص الفارق ثم انتزع سعيدو سيمبوري هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك المتصدر بينما يملك المصري 19 نقطة في المركز 13.

وافتتح بيراميدز التسجيل مبكرًا عبر المهاجم الإكوادوري الجديد جون سيفوينتي من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها الوافد الجديد عبدالله السعيد في الدقيقة السابعة واستمر التقدم حتى انتهاء الشوط الأول.

وبعد الاستراحة أدرك فريق المدرب إيهاب جلال التعادل بضربة رأس متقنة من حسين رجب بعد تمريرة سيمبوري العرضية.

ونال بيراميدز ركلة جزاء أهدرها البرازيلي كينو بعد أن تصدى لها الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 50.

وتقدم بيراميدز مجددًا عبر كريم العراقي بالخطأ في مرماه وخرج حارس المصري مسعود مصابًا.

وظن بيراميدز أنه ضمن الفوز بعد أن أضاف ناصر منسي الهدف الثالث بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من السعيد في الدقيقة 89.

لكن المصري انتفض في الوقت القاتل بركلة جزاء نفذها جمعة ثم بتسديدة سيمبوري لاعب بوركينا فاسو الوافد الجديد بتسديدة منخفضة سكنت شباك الحارس أحمد الشناوي.

وحاول محمد مجدي (قفشة) إعادة التقدم لبيراميدز في اللحظات الأخيرة لكنه سدد ركلة حرة بجوار المرمى.