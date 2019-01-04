رسميًا.. نادي بيراميدز يتعاقد مع عبدالله السعيد (صور)

رسميًا.. نادي بيراميدز يتعاقد مع عبدالله السعيد (صور)

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

نجح نادي بيراميدز، المملوك لتركي آل الشيخ، في التعاقد مع عبدالله السعيد، لاعب النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، التعاقد رسميًا مع عبدالله السعيد نجم أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشرت الصفحة صورة تجمع عبدالله السعيد مع تركي آل الشيخ بعد توقيعه رسميًا لنادي بيراميدز، ومع البطاقة الدولية بما يعني قيده في سجلات اتحاد الكرة، وقدرته علي المشاركة في لقاء الأهلي مساء اليوم.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له في تمام الساعة 18:00 على استاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة للدوري العام.

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