موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

يلاقي النادي الأهلي منافسه بيراميدز، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة (مؤجلة)، من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويملك بيراميدز 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر، في حين يملك الأهلي 24 نقطة في المركز السادس.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة، على رأسها سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن، كما تبدو فرص مشاركة الثنائي باسم علي ومحمد شريف، ضعيفة للغاية.

والمباراة هي الأولى للمدرب الجديد مارتن لاسارتي، القادم من أوروغواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف، قوله: “مباراة بيراميدز، ستكون صعبة وقوية للغاية”.