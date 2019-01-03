مباراة الأهلي وبيراميدز.. مارتن لاسارتي يراهن على الصفقات الجديدة

سيخوض المدرب مارتن لاسارتي اختبارًا صعبًا، في أول مباراة له مع الأهلي حامل اللقب، عند مواجهة بيراميدز صاحب المركز الثاني، في الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة، وضمّت تشكيلته الأولى عددًا من الوافدين الجدد.

واستدعى لاسارتي القادم من أوروغواي الجناح رمضان صبحي، الذي عاد للأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بجانب محمد محمود ومحمود وحيد ولاعب أنغولا جيرالدو، وانضموا جميعهم في فترة الانتقالات الحالية.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، مقابل 30 نقطة لبيراميدز الذي خاض 15 مباراة، ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 30 نقطة.

وتولى لاسارتي، مدرب ريال سوسيداد الإسباني والوصل الإماراتي السابق، قيادة الأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أُقيل بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي والخروج مبكرًا من كأس العرب.