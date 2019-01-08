محمد صلاح: أتمنى التتويج بجائزة الأفضل في أفريقيا للمرة الثالثة والرابعة (فيديو)

شدد محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، على أمنيته في الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2018، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية على التوالي.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بزميله ماني: “سعيد بالتواجد هنا في الحدث الأكبر للأفارقة وسنرى ما سيحدث الليلة”.

وتابع: “لا أعلم من سيفوز بجائزة أفضل لاعب ولكل منا حظوظ متساوية ونسعى لتقديم الأفضل لنا جميعًا العام المقبل”.

وعن احتمالية الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي على غرار صامويل إيتو ويايا توريه، “بالنسبة لي إيتو وتوريه لاعبين كبار، ودائما أقول لا أحب أن أكون أفضل من أحد آخر فقط أريد الفوز بتلك الجائزة للمرة الثانية والثالثة بل والرابعة”.

وتطرق صلاح للحديث عن فوز بمصر باستضافة بطولة أمم أفريقيا، موضحًا: “استضافة البطولة هذا العام أمر رائع، نتطلع للفوز باللقب هذه المرة لأننا لم نفز به منذ فترة طويلة”.

وعن الأفضل بالنسبة له عن إقامة البطولة في يناير أو يونيو، قال: “الأفضل بالنسبة لي بالتأكيد هي إقامة أمم أفريقيا بعد نهاية الموسم لكن الطقس سيكون المشكلة الوحيدة”.

وتابع: “الجميع يعلم أن الطقس في الصيف سيكون أفضل في دول مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب”.

وأتم: “يناير أفضل في أفريقيا بالكامل لكن صعب بالنسبة لنا بسبب احتراف اللاعبين في أندية خارج القارة”.

فيما قال، السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح زميله بالفريق ويرتبط معه بعلاقة وطيدة ويتشرف بالتواجد معه في أي احتفالية.

تابع: “أمر صعب للغاية عليَّ أن أتنافس على جائزة طرفها صديقي وزميلي محمد صلاح ونحن نلعب لناد واحد هو ليفربول”.