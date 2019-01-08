هل يقتنص محمد صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي؟ (فيديو إرم)

أجمع مراقبون ونقاد على اتساع حظوظ المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، متفوقًا على زميله في الفريق الإنجليزي ساديو ماني، وأوباميانغ لاعب منتخب الغابون وآرسنال الإنجليزي.

نقاد رياضيون قالوا إنّ صلاحًا يمتلك جميع المؤهلات التي تجعله متفوقًا على منافسَيه الاثنين؛ بفضل موسم رائع قدّمه في الدوري الإنجليزي، استطاع خلاله أن يجعل من نفسه نجمًا عالميًا ويحصد العديد من الألقاب.

وصلاح ضمن قائمة المرشحين النهائية، لحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي، في مقابل ساديو ماني الذي يتواجد في القائمة النهائية للعام الثالث على التوالي، بعدما حل ثالثًا في 2016 وثانيًا في 2017، في حين يتواجد أوباميانج للمرة الخامسة على التوالي.

ويشهد مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في عاصمة السنغال داكار، الإعلان عن اللقب الذي يجرى اختياره عبر لجنة “كاف” الفنية والتطوير، وخبراء الإعلام، والأساطير، بجانب مدربي الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي بمسابقتَي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومدربي وقادة المنتخبات الـ54.