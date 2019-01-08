محمد صلاح يتفوق على رياض محرز في استفتاء صحيفة جزائرية لأفضل لاعب عربي

نال المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي في استفتاء صحيفة “الهداف” الجزائرية للعام 2018، بينما واصل الكرواتي لوكا مودريتش هيمنته على الجوائز العالمية بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

واكتسح المصري صلاح (26 عامًا) جائزة أحسن لاعب عربي العام الماضي في الاستفتاء الذي شاركت فيه 135 وسيلة إعلامية عربية متنوعة بعد أن نال 113 صوتًا من أصل 135.

ولم تكن النتيجة غريبة بالنسبة للاعب أنهى الموسم الماضي وفي جعبته الكثير من الإنجازات والجوائز.

فقد سجل صلاح 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليحصل على جائزة “الحذاء الذهبي” كهداف للمسابقة في مايو/ أيار الماضي، وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضًا.

كما قاد اللاعب المصري ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار البطولة، لكنه أُصيب خلال الشوط الأول قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد بالهزيمة 3-1.

وأنهى “صلاح” العام 2018 بالفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2018 للعام الثاني على التوالي.

وجاء الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني ليتقدم على المدافع المغربي المهدي بنعطية، تلاه التونسي وهبي الخزري لاعب سانت إيتيان الفرنسي، والإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب الهلال السعودي.

وتُوّج معين الشعباني مدرب الترجي التونسي بجائزة أفضل مدرب عربي بعدما قاد فريقه إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري ليشارك في كأس العالم للأندية في الإمارات نهاية العام الماضي.

وتفوق الشعباني على منافسة الجزائري جمال بلماضي مدرب الجزائر الحالي، والدحيل القطري سابقًا.

*مودريتش الأفضل عالميًا

ونال الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم بعد أن تفوَّق لاعب ريال مدريد بفارق بسيط بلغ 10 نقاط فقط عن زميله السابق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي.

وحلَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثالث.

وكان مودريتش (33 عامًا) نال جائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في العالم في 2018 الشهر الماضي، ليكسر بذلك هيمنة رونالدو، وميسي، على الجائزة خلال العقد الأخير.

وساعد مودريتش ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/ أيار الماضي قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي 4-2 أمام فرنسا.

وكان اللاعب الكرواتي قد نال أيضًا جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفاز ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بجائزة أفضل مدرب في العالم بعد فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 متفوقًا على مواطنه زين الدين زيدان الذي نال لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال.

وفاز الفرنسي هوجو لوريس بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بعد أن قاد منتخب بلاده نحو التتويج بلقب كأس العالم في روسيا رغم أنه لم يحقق إنجازات كبيرة مع ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتفوَّق لوريس بفارق 21 نقطة على الألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، بينما جاء البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في المركز الثالث.