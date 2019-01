لحظة بلحظة.. حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2018

يتابع عشاق الساحرة المستديرة، بشغف، اليوم الثلاثاء، النسخة الـ27 من حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018، والمقامة في العاصمة السنغالية “داكار”، وبالتحديد مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات.

ويشهد الحفل هذا العام، تسليم 11 جائزة مختلفة، وهي لاعب العام، لاعبة العام (سيدات)، لاعب العام الشاب، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، هدف العام، أفضل منتخب (رجال/سيدات)، تشكيلة العام، جائزة يدينكاتشو تيسيما لأفضل رئيس اتحاد، والجائزة البلاتينية.

-انطلاق الحفل بالترحيب بالحضور.

– تكريم أساطير أفريقيا الفائزون بجائزة الأفضل في الأعوام الماضية: إيمانويل إيمونيكي، وجورج ويا، وكانو، وباتريك مبوما، والحاج ضيوف، وصامويل إيتو، وديديه دروجبا، وكانوتيه، ومحمد صلاح يظهرون على مسرح الحفل.

من المنتظر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، ويذاع على قناة “أون سبورت 2” على النايل سات.

وسيتنافس محمد صلاح مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، هداف فريق آرسنال.

ويعد صلاح، الفائز بالجائزة العام الماضي، الأوفر حظًا للاحتفاظ بها، بعد قيادة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق لقب هداف البريميرليغ وقيادة منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا.

ويأمل صلاح في تكرار إنجاز السنغالي الحاج ضيوف الفائز بالجائزة مرتين متتاليتين عامي 2001 و2022، وصمويل إيتو 2003 و2004، ويايا توريه 2011 و2012.

ونجح أوباميانغ الفائز بالجائزة عام 2015 في الحفاظ على ظهوره بين الثلاثة المرشحين النهائيين منذ 2014، ليظهر في القائمة النهائية مجددًا.

ويظهر ماني للمرة الثالثة على التوالي في القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة السمراء ويأمل أن يصبح ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد ضيوف، خاصة وأن الحفل سيقام على أرضه وبين جماهيره.

The main stakeholder in African football are gathered in one place for tonight's CAF Awards. Legends from the past & Legends in the making. Saty Tuned #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/AopyyQTBj1

— CAF (@CAF_Online) January 8, 2019