هدف مباراة الأهلي وسموحة.. علي معلول يتقدم للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم علي معلول ظهير النادي الأهلي بهدف في شباك سموحة، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 15 بالدوري المصري الممتاز.

وتصدى معلول لركلة جزاء حصل عليها الفريق الأحمر وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وخسر الأهلي، الذي نجح أمس الأول في ضم حسين الشحات من العين الإماراتي، خمس نقاط في آخر مباراتين له، بعد تعادله بصعوبة مع الداخلية 2-2، ثم خسر أمام بيراميدز 2-1، يوم الجمعة الماضي.

ويدخل الأهلي، حامل اللقب، مباراة سموحة محتلًا المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، وهو ما يدفع البعض لفقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري، في ظل انفراد الزمالك بالصدارة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 23 نقطة.