موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيكون شعار الأهلي “الصفقات وحدها لا تكفي”، وذلك عندما يواجه سموحة، غدًا الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 بالدوري المصري الممتاز، وذلك على أمل الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة من نتائجه الأخيرة.

وخسر الأهلي، الذي نجح أمس في ضم حسين الشحات من العين الإماراتي، خمس نقاط في آخر مباراتين له بعد تعادله بصعوبة مع الداخلية 2-2، ثم خسر أمام بيراميدز 2-1، يوم الجمعة الماضي.

ويدخل الأهلي، حامل اللقب، مباراة سموحة محتلًا المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، وهو ما يدفع البعض لفقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري في ظل انفراد الزمالك بالصدارة برصيد 41 نقطة من 16مباراة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ويتمسك مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، بالمنافسة على لقب البطولة رغم اتساع فارق النقاط، حيث قال في تصريحاته عقب الخسارة أمام بيراميدز: “الأهلي أمامه مشوار طويل في الدوري، واللقب لم يحسم بعد، وهناك أمثلة كثيرة في عالم كرة القدم.

“أمامنا عمل مستمر من أجل تجاوز هذه المرحلة والعودة بقوة”.

وسيعاني الأهلي كالعادة من نقص في الصفوف، بعد أن انضم الثنائي وليد أزارو وأحمد الشيخ لقائمة الغائبين بعد إصابتهما خلال لقاء بيراميدز.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن وليد سليمان صانع اللعب، سيخضع اليوم الإثنين، لفحص طبي للتأكد من قدرته على المشاركة في المباراة، بينما تأكدت عودة محمد شريف بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة.

ويعاني سليمان من إصابة بالتهابات في الأوتار الخارجية للقدم، وغادر لقاء جمهورية شبين الودي يوم السبت متأثرًا بإصابته.

وقال محمود: “محاولات تجهيز سليمان ستستمر حتى اللحظات الأخيرة على أمل لحاق اللاعب بلقاء سموحة، وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه”.

وتترقب جماهير الأهلي مشاركة الشحات الوافد الجديد، والمنضم من العين الإماراتي، لكن إدارة الأهلي لم تتناول موضوع المشاركة أمام سموحة، خاصة أن بطاقته الدولية لم تصل بعد.

وقد تصل البطاقة الدولية خلال الساعات المقبلة، على أن يتم تجهيزه للمشاركة مع الأهلي رسميًا في مباراة فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها، يوم السبت المقبل.

في المقابل، يأمل طارق يحيى، مدرب سموحة، في الخروج من دائرة إهدار النقاط، حيث لم يحقق أي فوز، منذ تولى مهمة تدريب سموحة خلفًا لعلي ماهر قبل شهرين، وتأرجحت نتائجه بين الخسارة والتعادل.

وقال يحيى معلقًا على نتائج فريقه: “نقدم كل شيء في كرة القدم ويغيب عنا التوفيق ولا نستطيع تحقيق الانتصارات”.

وأضاف: “نسعى للفوز أمام الأهلي رغم صعوبة المباراة، خاصة أن المنافس يمر بنفس المرحلة التي نمر بها”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة على النايل سات.