بعد توقف بث beINsports في مصر.. الشركة المصرية للقنوات الفضائية توضح الأسباب

أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، بيانًا رسميًا توضح فيه أسباب توقف بث شبكة قنوات “بي إن سبورتس” في مصر.

وقالت الشركة في بيانها: “السادة مشتركي باقات BEIN في مصر، رجاء العلم أن بث القنوات المشفرة متوقف حاليًا من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة بي إن الإعلامية) وجار العمل على حل المشكلة في أقرب وقت، وحال عدم حلها سيتم رد باقي قيمة مبلغ الاشتراك”.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE.

ونشرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيانًا عبر حسابها الرسمي على تويتر، جاء فيه: “تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية، اعتبارًا من 8 يناير 2019؛ وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة”.

وأضاف البيان: “يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى”.

وبعد دقائق من البيان الصادر من مجموعة قنوات بي إن سبورت، توقف الإرسال على القمر الصناعي نايل سات والقمر القطري سهيل سات في مصر.