النادي الأهلي المصري يضم ياسر إبراهيم مدافع سموحة بـ30 مليون جنيه وإعارة عمرو بركات

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء صفقة انضمام ياسر إبراهيم مدافع سموحة، لصالح القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز” من داخل مجلس إدارة سموحة – رفض ذكر اسمه -، أن الأهلي حسم الصفقة لصالحه بعد منافسة شرسة مع نادي الزمالك الذي تقدم بعرض رسمي لضم المدافع المميز.

وأضاف المصدر: “الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف، مقابل 30 مليون جنيه لنادي سموحة، بالإضافة إلى استعارة عمرو بركات لمدة 6 أشهر”.

وتابع: “عرض الأحمر كان أكبر من الناحية المالية من عرض الزمالك، كما أن ياسر إبراهيم أخبرنا برغبته بين القطبين، وهي الانضمام للقلعة الحمراء لذا تمت الصفقة”.

وأردف: “الأهلي سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي صباح الإثنين، بعد حصوله على الاستغناء من نادي سموحة”.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح منذ أيام بأنه في حالة انضمام مدافع سموحة إلى الأهلي سيتقدم بشكوى رسمية ضده لإيقافه، بسبب توقيعه في وقت سابق للقلعة البيضاء.

وسبق لياسر إبراهيم اللعب في صفوف الزمالك، لمدة موسمين، وكان يشارك بصفة أساسية أثناء فترة تولي أحمد حسام ميدو المسؤولية الفنية، ولكنه رحل بعد ذلك على سبيل الإعارة لنادي الاتحاد السكندري ليتم بيعه في الموسم قبل الماضي إلى سموحة.

يذكر أن ياسر إبراهيم سيصبح الصفقة التاسعة للأهلي في فترة انتقالات يناير، بعد ضم كل من محمد محمود ومحمود وحيد ومحمود السلمي وجيرالدو الأنجولي وإسماعيل الليثي ورمضان صبحي وإسلام جابر وحسين الشحات.