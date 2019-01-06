نادي الاتحاد السعودي يتعاقد رسميًا مع الهولندي جاري رودريغيز لـ4 مواسم ونصف الموسم (فيديو صور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد بشكل رسمي مع جاري رودريغيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من غالاتا سراي التركي.

وقال النادي في بيان رسمي: “تم التعاقد مع رودريغيز لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد اجتيازه الكشف الطبي.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام سعودية أشارت إلى أنها بلغت 10 ملايين يورو.

???? اللاعب غاري رودريغيز ينضم لكتيبة النمور #شتويه_العميد pic.twitter.com/adC5JzFjzF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٦ يناير ٢٠١٩

???????? اللاعب غاري رودريغيز ينضم لكتيبة النمور #شتويه_العميد pic.twitter.com/WGVdx6AS88 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٦ يناير ٢٠١٩

فيما سيحصل اللاعب الهولندي (28 عامًا) على 5 ملايين يورو سنويًا.

وخاض رودريغيز 20 مباراة مع فريق غلاتا سراي، الموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع اثنين آخرين.

وسبق للاعب الهولندي اللعب في فريق فينورد روتردام، قبل أن ينتقل إلى العديد من الأندية؛ أبرزها: دن هاج وإليتش الإسباني وليفسكي صوفيا البلغاري وباوك اليوناني.