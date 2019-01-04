تركي آل الشيخ يسخر من النادي الأهلي المصري في أول تعليق بعد انضمام عبدالله السعيد إلى بيراميدز (صورة)

سخر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، من مسؤولي الأهلي المصري، بعد نجاحه في الحصول على توقيع عبدالله السعيد لاعب الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر آل الشيخ صورة لعدلي القيعي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وعلّق عليها قائلًا: “عندما دخل السعيد بيراميدز… وشاف حسام البدري…أجهش بالبكاء”.

ويأتي هذا التعليق كنوع من السخرية مما سبق وصرّح به عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، الموسم الماضي، عندما كان عبدالله السعيد يرفض تجديد عقده وأثيرت أزمة توقيعه للزمالك.

وأطلق القيعي في ذلك الوقت تصريحًا شهيرًا، تم تداوله على نطاق واسع وأصبح مادة للسخرية بمواقع التواصل، بعد تجديد عقد السعيد مع الأهلي بدعم من تركي آل الشيخ، حيث قال: “عندما دخل عبدالله السعيد الأهلي ورأى الخطيب أجهش بالبكاء وقام بالتوقيع وتجديد عقده فورًا”.

وكان آل الشيخ رئيسًا فخريًا للنادي الأهلي، إلا أنه تنازل عنها بعد وقوع خلافات بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ليتوجه المستشار السعودي إلى نادي الأسيوطي ويقوم بتغيير اسمه إلى بيراميدز ويعلن دعمه ماليًا .

يذكر أن بيراميدز أعلن توقيع عبدالله السعيد وانضمامه للفريق تحت قيادة حسام حسن، حيث تم قيده في القائمة ومن الوارد مشاركته في مباراة الأهلي التي تقام مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالدوري المصري الممتاز.