مسؤول بنادي مالاتياسبور يعلن انتقال المغربي خالد بوطيب إلى نادي الزمالك

كشف علي رافشي، المدير الرياضي لنادي مالاتياسبور التركي، عن توصل ناديه لاتفاق نهائي مع الزمالك المصري على انتقال المغربي خالد بوطيب إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المدير الرياضي للفريق التركي في تصريحات للموقع التركي “mackolik”: إن الزمالك سيدفع مليونًا و500 ألف يورو لضم المهاجم المغربي الدولي.

وينضم صاحب الـ31 عامًا إلى الزمالك بعقد مدته 3 مواسم ونصف الموسم، بحسب تصريحات رافشي.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عامًا، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالًا سجل بوطيب 17 هدفًا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.