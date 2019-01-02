المدير التنفيذي لنادي الزمالك يرد على قرار إيقافه بسبب صفقة خالد بوطيب

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف محمد سويلم، المدير التنفيذي للقلعة البيضاء، وتحويله للتحقيق؛ بسبب ما تم تداوله عن تلميحات الأخير بانضمام المهاجم المغربي خالد بوطيب، لاعب مالطيا سبور التركي، إلى صفوف الأبيض.

وأوضح النادي الأبيض في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن المدير التنفيذي ليس له الحق في التحدث عن صفقات فريق الكرة، وأنه لم يُكلف من قبل مجلس الإدارة بالحديث في هذا الشأن.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة من حساب المدير التنفيذي للزمالك عبر “فيسبوك”، إذ وضع صورة للمغربي خالد بوطيب، تحت عنوان “أهلا بالنجم”.

من جانبه، نفى محمد سويلم، معرفته بصفقات النادي الجديدة، مشيرًا الى أن ما تم تداوله بشأن ترحيبه بالمغربي خالد بوطيب، ليس صحيحًا.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية: “هناك انفصال تام بين الإدارة التنفيذية، وإدارة قطاع كرة القدم في الزمالك”.

وأضاف: “ما تم تداوله في المواقع المختلفة بشأن إعلاني عن صفقة بوطيب أمر غير صحيح، هذا ليس الحساب الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

وأتم: “لا أعلم شيئًا عن الصفقات الجديدة للزمالك، وسيتم الإعلان عن أي صفقة من جانب مسؤولي قطاع كرة القدم”.

وأشار أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، إلى أن اللاعب الذي يتفاوض معه الأبيض لديه التزامات مع ناديه وينهي بعض الإجراءات، مؤكدًا وجود أكثر من طرف في هذه الصفقة، نافيًا صحة الأنباء التي ترددت بشأن تفاوض الأبيض مع المغربي خالد بو طيب.

وواصل: “محمد سويلم موظف في النادي، ولا يوجد لديه أي صلاحيات للإعلان عن صفقة، ومن الذي سينضم أو سيرحل، ومجلس الإدارة سيحقق في هذا الأمر”، مضيفًا: “لو تأكدنا من صحة ما نشره، سيكون هناك إجراء ضده وسيحاسب ومجلس الإدارة سيكون له وقفه معه”.

وأوضح: “صعب أقول إن صفقة الزمالك المقبلة إذا كانت غوميز أو عمر خربين، لاعبا الهلال السعودي، وكل الأسماء التي تقال الفترة الماضية لا يوجد تعليق عليها، لا يوجد لاعب سيأتي عن طريق السوشيال ميديا”.

من ناحية أخرى، كشف نادي الزمالك موقفه من مفاوضات غريمه الأهلي، مع ياسر إبراهيم مدافع فريق سموحة، الذي يسعى الفارس الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أمير، في تصريحات تلفزيونية، إن ياسر إبراهيم، كان يريد التواجد في النادي حتى فترة قريبة، وكانت لديه رغبة في ذلك ووقع على عقود في وقت سابق.

وأضاف أنه لا يعلم شيئًا عن توقيع اللاعب للأهلي كما أشيع مؤخرًا، لافتًا إلى أن النادي سيواصل سعيه لإنهاء الصفقة إذا أبدى المدافع رغبة حقيقية في الانضمام للأبيض خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، أن باسم مرسي، مهاجم الزمالك المعار إلى سموحة، لديه فرصة جيدة للعودة، إذا استعاد مستواه وقدم أداءً جيدًا مع فريقه الجديد.