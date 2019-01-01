نادي الزمالك يقترب من ضم المهاجم المغربي خالد بوطيب

كشف محمد سويلم، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، متصدّر الدوري المصري الممتاز، عن اقتراب ضم المغربي خالد بوطيب، لاعب مالطيا سبور التركي، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سويلم عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” صورة للاعب، وكتب:”أهلًا بالنجم”.

ويعد الدولي المغربي أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده، وصاحب هدف تقدم المغرب على إسبانيا بكأس العالم في روسيا 2018 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ولم يعلن الزمالك أي تفاصيل عن الصفقة والقيمة المادية لها، حتى الآن.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في الزمالك، قد أعلن أنه في الطريق لضم مهاجم متميز لصفوفه خلفًا لكابونغو كاسونغو القادم من الكونغو الديمقراطية، والذي تمت إعارته للوحدة السعودي لمدة 6 أشهر.