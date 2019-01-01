هل يكون خالد بوطيب أولى صفقات الزمالك في 2019؟‎

كشفت تقارير صحفية على أن نادي مالاتياسبور التركي استقر على رحيل لاعبه المغربي خالد بوطيب، في الوقت الذي ربطت فيه التقارير اللاعب بانضمامه إلى نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة “المنتخب” المغربية، إلى أن نادي مالاتياسبور استقر على الاستغناء عن خالد بوطيب، مقابل ضم المهاجم المغربي عاطف شحشوح، لاعب فنربخشة.

ويعد شحشوح من المهاجمين المتألقين بالبطولة التركية، حيث كان قد فاز بلقب هداف هذه البطولة في موسم 2013 – 2014 عندما كان يلعب لنادي سيفا سبور، إذ سجل 19 هدفًا.

وذكرت العديد من التقارير المصرية، أن اللاعب بوطيب سيصل الى القاهرة خلال ساعات؛ من أجل عقد جلسة مع رئيس الزمالك للانضمام للزمالك.

ورحل الكونغولي كابونغو كاسونغو عن الزمالك إلى صفوف الوحدة السعودي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، كما اقترب الزمالك من التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، وفي هذه الحالة سيرحل المغربي حميد أحداد، إذ تنص لوائح اتحاد الكرة على وجود4 لاعبين أجانب فقط بقائمة كل فريق، ويضم الزمالك حاليًا فرجاني ساسي وحمدي النقاز وحميد أحداد.

ويعد بوطيب البالغ من العمر 31 عامًا مزدوج الجنسية، فهو يحمل الجنسية الفرنسية والمغربية معًا، وهو أحد الركائز الأساسية للمنتخب المغربي، وسجل هدفًا في مرمى المنتخب الإسباني في نهائيات كاس العالم روسيا2018، ويجيد اللعب في مركز المهاجم، حيث يتمتع ببنية جسمانية كبيرة، ويبلغ طوله 190سم، بجانب الإجادة للكرات العالية داخل منطقة الجزاء.

وشارك بو طيب مع أسود الأطلسي في 21 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وعلى مستوى الفرق شارك في 187 مباراة سجل 59 هدفًا، وتعتبر أهم محطات اللاعب المغربي هي فرق جازيليك أجاكسيو بالدوري، وستراسبورغ بالقسم الثاني بالدوري الفرنسي، ومالاتيا سبور التركي.

هذا الموسم سواء مع المنتخب أو مع ناديه سجل بوطيب 6 أهداف من 12 محاولة على المرمى (10 داخل منطقة الجزاء)، أي أنه سجل نصف الفرص التي سنحت له أمام الـ3 خشبات.