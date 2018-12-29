نادي الزمالك يزاحم الوحدة السعودي على ضم المغربي خالد بوطيب

كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب فريق مالطا سبور التركي، تلقى عرضًا مغريًا من نادي الزمالك المصري، ليزاحم عرض نادي الوحدة السعودي.

ووفقًا للتقارير فإن عرض الزمالك وصلت قيمته إلى مليوني يورو.

وحمل بوطيب قميص المنتخب المغربي في 23 مباراة محرزًا 9 أهداف أحدها في مرمى إسبانيا، في دور المجموعات من كأس العالم الأخيرة “روسيا 2018”.

يبلغ بوطيب من العمر 31 عامًا، وكانت تقارير تركية قد ربطته بالانتقال للوحدة السعودي في يناير المقبل، ولم يبد ناديه مانعا في رحيله.

وسجل بوطيب 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورغ قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالًا سجل بوطيب 17 هدفًا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

كان الوحدة السعودي بدأ التفاوض قبل أكثر من شهر، واصطدم بشروط الفريق التركي، الذي طلب مليون يورو لبيع عقد الدولي المغربي، الممتد حتى يونيو/ حزيران 2020.

وتجددت الاتصالات، أخيرًا، بين الجانبين، وتسير بإيجابية حاليًا، مع سعي وحداوي إلى خفض المبلغ المطلوب، ونقلت مصادر، عن حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، قناعة إدارته بإمكانات بوطيب “31 عامًا” التهديفية.