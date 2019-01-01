رسميًا.. محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

رسميًا.. محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي، في القارة السمراء لعام 2018.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تضم القائمة المختصرة “محمد صلاح، وساديو ماني نجمي ليفربول، وأوباميانغ نجم آرسنال”.

وحصل محمد صلاح على الجائزة العام الماضي، متفوقًا على اوباميانغ وماني أيضًا.

ويعد محمد صلاح الأقرب لحصد الجائزة هذا العام أيضًا.

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