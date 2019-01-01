مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. تعرّف على أرقام الحارسين أليسون وإديرسون (صورة)

يشهد ملعب الاتحاد، مساء يوم الخميس، مباراة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول، والتي تحمل العديد من المواجهات الثنائية، في لقاء قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليغ، في أسبوعه الحادي والعشرين، والذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، وبالتالي فإن تلك المباراة ستكون شبه حاسمة لشكل المنافسة على اللقب.

حراسة برازيلية

أبرز موقع شبكة التلفزيون البريطانية “سكاي سبورتس” على الإنترنت، مقارنة بين حارسي الفريقين، وكلاهما يحملان الجنسية البرازيلية، إديرسون حارس مانشستر سيتي، وأليسون بيكر حارس ليفربول.

وقالت “سكاي سبورتس”، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الحارس أليسون بيكر هو ملك الشباك النظيفة في البريميرليغ هذا الموسم، إذ لعب جميع مباريات ليفربول وخرج دون أن تستقبل شباكه أي أهداف في 12 مباراة، وتلقت شباكه 8 أهداف فقط في 20 مباراة.

وأشارت إلى أن ليفربول في طريقه لتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث قوة الدفاع.

أليسون يتألق

وعلى الجانب الآخر، فإن البرازيلي إديرسون تلقى 16 هدفًا في 20 مباراة خلال البريميرليغ، إذ يعتبر مانشستر سيتي ثاني أقوى دفاع في المسابقة بالمناصفة مع تشيلسي.

ومن حيث الإحصاءات، أشارت سكاي سبورتس إلى أن أليسون قام بـ46 إنقاذ في البريميرليغ، متفوقًا على إديرسون بـ11 إنقاذًا، وهو ما يمنح أليسون نسبة إنقاذ تبلغ 84.9%، مقارنة بنسبة إديرسون التي تصل إلى 68.6%.

وكانت أفضل نسبة إنقاذ في البريميرليغ، الموسم الماضي، للحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إذ سجّل 80.3%.

وأشارت إلى أن إحصاءات أليسون المبهرة لا تعني أنه لم يرتكب أخطاءً، إذ ارتكب بعض الأخطاء التي كلّفت فريقه أهدافًا، وكان آخرها خطأه في مباراة مانشستر يونايتد، التي انتهت لصالح الريدز 3-1، إذ سقطت عرضية لوكاكو من يديه لتتهيأ أمام جيسي لينغارد، قب أن يودعها الشباك.

وأشارت في نهاية تقريرها إلى أن كلا الحارسين سيحاولان قدر الإمكان أن يخرجا من موقعة الاتحاد، يوم الخميس، دون أخطاء قد تكلف فريقيهما الكثير.