3 فرق عربية ضمن الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والعالمية في التاريخ

نشرت صحيفة “ماركا” قائمة ضمت 19 فريقًا ومنتخبًا وطنيًا اعتبرتهم الأكثر فوزًا بالألقاب القارية والعالمية في التاريخ، وضمت 3 فرق عربية، هم: الأهلي والزمالك من مصر، والترجي التونسي.

واحتسبت للأندية الألقاب القارية والعالمية والألقاب بين القارات وحتى الألقاب الإقليمية كالبطولات العربية والكأس اللاتينية، بينما احتسب للمنتخبات الألقاب القارية والعالمية والميداليات الذهبية للألعاب القارية والألعاب الأولمبية.

وتواجد في القائمة 15 فريقًا و4 منتخبات، وتوزعت الفرق بين أوروبا (7 فرق) وأمريكا الجنوبية (5) وأفريقيا (3)، بينما المنتخبات فجاءت 3 منها من أمريكا الجنوبية ومنتخب من الكونكاكاف.

وتصدر ريال مدريد القائمة بـ28 لقبًا متقدمًا على منتخب الأرجنتين الذي حصل على 27 لقبًا، فيما حل فريق النادي الأهلي المصري في المركز الثالث بـ24 لقبًا رفقة منتخب البرازيل وتقدموا على برشلونة الذي حصل على 22 لقبًا وحل خامسًا.

وحصل ميلان ومنتخب أوروغواي على 21 لقبًا وحلا في المركز السادس والسابع، على الترتيب.

فيما حل أنديبندنتي وبوكاجونيورز من الأرجنتين في المركزين الثامن والتاسع برصيد 18 لقبًا، وحل منتخب المكسيك عاشرًا برصيد 16 لقبًا.

وجاء الزمالك المصري في المركز 11 برصيد 12 لقبًا وخلفه فرق أياكس وبايرن ميونخ وليفربول وريفربليت وساو باولو وكلهم بـ11 لقبًا.

فيما حصل الترجي التونسي ويوفنتوس الإيطالي وأولمبيا البارغوياني على 10 ألقاب.